МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Акционеры ФСК одобрили реорганизацию компании путем присоединения "Россетей", следует из материалов ФСК. Минпромторг анонсировал запуск производства авто нового семейства Lada

"Принято решение: реорганизовать ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" … (далее – ПАО "ФСК ЕЭС") в форме присоединения к нему ПАО "Российские сети" (далее – ПАО "Россети"), АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС" … (далее – АО "ДВЭУК-ЕНЭС"), ОАО "Томские магистральные сети" … (далее – ОАО "Томские магистральные сети") и АО "Кубанские магистральные сети" (ОГРН 1062309023611) (далее – АО "Кубанские магистральные сети")", — говорится в сообщении.

Также акционеры ФСК решили увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных 1,749 триллиона акций в рамках слияния с "Россетями".

"Увеличить уставный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "ФСК ЕЭС" в количестве 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек", — говорится в сообщении компании.

В качестве способа допэмиссии акционеры выбрали конвертацию обыкновенных и привилегированных (при наличии) акций присоединяемых к ФСК обществ в обыкновенные акции компании. Для каждой категории акций каждого из присоединяемых обществ определены свои коэффициенты конвертации.

В частности, в одну обыкновенную акцию компании номиналом 50 копеек конвертируется: 0,09040 / 0,60580 обыкновенной акции "Россетей" номиналом 1 рубль каждая; 0,09040 / 1,27300 привилегированной акции "Россетей" номиналом 1 рубль; 0,09040 / 0,05600 привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" номиналом 0,27378 рубля; 0,09040 / 0,86866 обыкновенной акции АО "ДВЭУК-ЕНЭС" номиналом 1 рубль.

Расчет коэффициентов конвертации производился на основе средневзвешенной рыночной (биржевой) стоимости акций ФСК и "Россетей" за месяц до принятия советами директоров решений о созыве ВОСА по вопросам реорганизации. Использованные в расчете цены совпадают с планируемыми ценами выкупа акций у несогласных с реорганизацией: 9,04 копейки за акцию ФСК, а также 60,58 копейки за обыкновенную акцию "Россетей" и 1,273 рубля за привилегированную.

В середине июля "Россети" и их дочерняя структура ФСК сообщили о грядущем слиянии на базе ФСК, которая сейчас управляет магистральными электросетями. Объединенная компания будет называться "Федеральная сетевая компания — Россети", краткое название — "Россети". Ранее в сентябре глава "Россетей" Андрей Рюмин сообщил, что слияние планируется завершить в начале 2023 года.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Под ее управлением 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 809 гигавольт-ампер. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества (88,04% уставного капитала).

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.