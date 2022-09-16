ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин США частично разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в России, необходимые для обеспечения их работы, свидетельствует опубликованная ведомством в четверг лицензия. США расширили антироссийские санкции

"Новостные организации США и журналисты-граждане США, включая фотожурналистов, а также тележурналистов или технических сотрудников, могут проводить следующие транзакции, необходимые для осуществления журналистской деятельности или открытия и работы бюро… компенсировать работу сотрудников, в том числе стрингеров, переводчиков, операторов, технических экспертов, продюсеров-фрилансеров и водителей; арендовать офисные помещения; приобретать и арендовать имущество и услуги; оплачивать другие нужды в ходе журналистской работы, в том числе осуществлять выплату налогов с продаж и дохода", — говорится в опубликованной минфином лицензии.

В документе оговаривается, что лицензия не дает права на открытие или поддержание корреспондентских счетов или расчетных счетов для лиц, находящихся под санкциями, или осуществление без дополнительного разрешения финансовых операций, затрагивающих ряд российских СМИ и компаний, в том числе Первый канал, НТВ, "Россия-1", а также все, другие попадающие под санкции действия.

США ввели санкции против Первого канала, НТВ и "России-1" в начале мая, тогда же минфин предписал завершить сделки с этими каналами до 7 июня.