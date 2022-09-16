МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россия и Турция обсуждают возможность проводить расчеты в отелях в рублях, заявил "Известиям" директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин. США введут санкции за поддержку использования системы "Мир" за рубежом

По его словам, рубль могут начать принимать турецкие отели, и сейчас этот вопрос обсуждается с Анкарой. Он отметил, что в финансовых вопросах не должно быть зависимости от давления третьих стран.

Это может быть сделано по примеру Египта, где с конца сентября планируют включить рубль в список принимаемых в стране валют.

"Взаимодействие между РФ и другими странами, международными организациями идет именно в области перехода на расчеты в национальных валютах", — сказал Егармин.

При этом он подчеркнул, что этот процесс должен быть взаимным: "если россияне смогут рассчитываться в турецких отелях, то и турецкие товарищи должны иметь возможность рассчитываться в лирах в России".

По словам собеседника издания, Турция "оставляет без внимания советы Запада" прекратить сотрудничество с Россией и присоединиться к санкциям, потому запрета на использование российской национальной платежной системы "Мир" на уровне государства не будет. Частные компании могут сократить связи с Россией, но давление Запада на них всё же "встретит сопротивление турецких предпринимателей", добавил он.

На встрече в Сочи 5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджем Тайип Эрдоган договорились начать переход на частичную оплату в рублях поставок российского газа. Выплата в российской валюте станет источником финансовой поддержки как для России, так и для Турции, уточнил турецкий лидер.