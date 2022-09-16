МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лишь каждый одиннадцатый россиянин не оставит попыток получить шенгенскую визу для путешествий в Европе на фоне введенных ограничений, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. АТОР: девять европейских стран прекратили прием заявок на визы от россиян

"Ограничения по выдаче шенгенской визы не повлияют на планы большинства россиян: 62% и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен "шенген", 13% респондентов. Каждый одиннадцатый (9%) будет по-прежнему стараться получить шенгенскую визу для путешествий", — выяснили специалисты, опросив 3000 респондентов.

Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый россиянин с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (15%). Среди опытных путешественников, ранее посещавших европейские страны один или несколько раз в год, от отпуска в Европе отказываются более 28%.

Тех, кто готов преодолевать трудности ради "шенгена", среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди 35-44-летних (15% против 8%). Респонденты, которые ранее выезжали в Европу от двух раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (44% против 5%).

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.