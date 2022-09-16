МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Выручка Veon Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющей "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), за январь-август выросла на 3,1% % в годовом выражении, до 5,226 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Выручка "ЭкоНивы" по МСФО выросла в первом полугодии

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 2,29 миллиарда долларов, что на 3,9% выше аналогичного показателя годичной давности.

Выручка Veon от деятельности в России выросла в годовом выражении на 6,6%, до 2,706 миллиарда долларов. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 1,114 миллиарда долларов, что на 14,9% выше аналогичного показателя годичной давности. Мобильная клиентская база "Билайна" сократилась при этом до 46,7 миллиона человек при росте числа пользователей сетей 4G на 3,8%, до 26 миллионов человек.

Компания также существенно нарастила выручку в Казахстане — на 12,9%, до 412 миллионов долларов, Узбекистане — на 17,7%, до 150 миллионов, и Кыргызстане — на 13,1%, до 31 миллиона долларов.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).