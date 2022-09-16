МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Yango (международный бренд "Яндекс Такси") в тестовом режиме начал работать в Дубае, компания заинтересована в выходе на новые рынки, в том числе Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в компании. Softbank продаст акции Kahoot группе General Atlantic

"Яндекс" разрабатывает технологии и сервисы мирового уровня и постоянно экспериментирует с ними на международных рынках. Тестирование такси в Дубае в пилотном режиме не исключение — компания заинтересована в выходе Yango на новые рынки, в том числе Ближнего Востока", — говорится в сообщении.

Yango — международный бренд компании "Яндекс Такси", сервис работает в более чем 20 странах.

В среду другой сервис "Яндекса" — "Яндекс Еда" — начал в тестовом режиме работать в Армении под брендом Yandex Eats.