МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Сервис такси Uber Technologies Inc. обнаружил, что его компьютерная сеть была взломана, взявшему за это ответственность хакеру всего 18 лет, он полагает, что зарплату водителей компании нужно повысить, сообщает газета New York Times. Сервис "Яндекс Такси" начал работать в тестовом режиме в ОАЭ

"Uber обнаружила, что ее компьютерная сеть была взломана, в результате чего компания отключила несколько внутренних коммуникационных и инженерных систем, чтобы выяснить масштабы взлома… Компания расследует факт взлома и взаимодействует с правоохранительными органами", — пишет издание со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, в результате взлома были повреждены несколько внутренних систем Uber, в частности, как сообщает издание со ссылкой на двух сотрудников Uber, служба обмена сообщениями Slack.

Сообщается, что незадолго до того, как система Slack была отключена, сотрудники Uber получили сообщение следующего содержания: "Я объявляю, что я хакер, и в Uber произошла утечка данных". Далее в сообщении перечислялись внутренние базы данных, которые, как утверждал хакер, были взломаны. Как отмечается, человек, взявший на себя ответственность за хакерскую атаку, отправил скриншоты электронной почты, облачных хранилищ и хранилищ кода специалистам по кибербезопасности и газете The New York Times.

По словам представителя Uber, хакер взломал аккаунт Slack одного из сотрудников. Как пишет издание, взломщик рассказал The New York Times, что отправил текстовое сообщение одному из сотрудников Uber, представившись специалистом отдела информационных технологий компании и убедил его передать пароль, который позволил получить доступ к системам Uber.

По данным газеты, хакер сообщил, что ему 18 лет. По его словам, ему удалось совершить взлом, потому что у компании слабая система безопасности. В сообщении о взломе он также заявил, что водители Uber должны получать более высокую зарплату.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.