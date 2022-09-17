МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки планируют восстановить авиасообщение с Россией к середине октября, сначала хотят восстановить рейсы по маршруту Москва–Коломбо, а затем подключить Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к системе "Мир"

"Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно (Коломбо – самый большой город и неофициальная столица Шри-Ланки – ред.). После этого – Санкт-Петербург… Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года", – сказал Гунавардана.

Он уточнил, что о других городах можно будет подумать позже, но в первую очередь должны восстановлены быть рейсы между Москвой и Коломбо — те, которые, как уверены власти Шри-Ланки, хотят восстановить и в России.

Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня ее самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.

Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.

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