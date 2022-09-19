МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский бизнес платит около 5 миллиардов рублей экологического сбора в год, как и бизнес Белоруссии, чья экономика в 25 раз меньше, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев. Путин заявил о продолжении Россией сотрудничества в сфере экологии

В августе этого года президент РФ Владимир Путин поддержал решение реформировать институт расширенной ответственности производителя (РОП), внедренный в России в 2014 году. В частности, предлагается перенести ответственность за утилизацию с предприятий, использующих упаковку, на ее производителей. Также предлагается исключить возможность выполнения нормативов утилизации специально созданными ассоциациями, которые зачастую выдавали компаниям фальшивые сертификаты.

"Почему система РОП не заработала в полной мере? Потому что на рынке появилось большое количество фальшивых актов утилизации. Такая условная утилизация — по документам было, а по факту – нет. Когда мы понимаем, что Россия собирает экологического сбора примерно столько же, сколько Белоруссия – примерно 5 миллиардов рублей в год, при том, что наша экономика в 25 раз крупнее, то тут возникают вопросы. Как так получается? Куда уходит все остальное? Объем захоронения мусора на полигонах, при этом, не уменьшается, а это означает одно – упаковка не утилизируется", — сказал РИА Новости Королев.

По его словам, такие результаты говорят о том, что документы об утилизации упаковки изготавливаются только в качестве отчётной документации, при этом экологический сбор не платится.

"Именно поэтому теперь создаётся единая государственная информационная система, куда будут сдаваться все данные от утилизаторов продукции. Их будут проверять, и не просто по документам, а по наличию оборудования, технологий, которые способны это сделать. Бывают случаи, когда утилизатор заявляет об утилизации 300 тысяч тонн отходов, а в ходе проверки выясняется, что у него мощность 100 тысяч", — добавил Королев.

В августе вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что экологический сбор для бизнеса планируется рассчитывать с понижающим коэффициентом, если при производстве упаковки используется вторсырье.

РОП (расширенная ответственность производителя) — обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые произвели, и той упаковки, которую использовали при выпуске товаров на рынок. Производители и импортеры товаров, которые не обеспечивают утилизацию отходов, уплачивают экологический сбор.

Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в ‪2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. С 2019 года правительство запустило реформу РОП. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию упаковки или уплату экосбора с 1 января 2022 года, однако решение отложили. В августе вице-премьер Виктория Абрамченко предложила установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года.

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