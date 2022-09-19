МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" может продать еще один актив с падающей добычей на юге России, дочернее общество "РН-Краснодарнефтегаз", чтобы оптимизировать свой портфель, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. "Роснефть" заплатила рекордные налоги в первом полугодии

Как уточняет издание, в прошлом году компания уже продала часть зрелых активов на юге РФ в рамках оптимизации. Так, "Центргеко Холдинг" приобрел у "Роснефти" "РН-Ингушнефть", "Роснефть-Дагнефть" и "Дагнефтегаз". Общая добыча этих активов оценивалась в 1 миллион тонн в год. По словам источника газеты, продажа "РН-Краснодарнефтегаза" обсуждалась также с "Центргеко".

"РН-Краснодарнефтегаз" владеет 30 лицензионными участками, на которых добывает около 500 тысяч тонн нефти ежегодно. Компания была создана в 1940-х годах, ее накопленная добыча составляет более 230 миллионов тонн нефти. Выработанность участков достигает 94%. Доказанные запасы нефти месторождений составляют 51 миллион тонн.

Стратегия крупных нефтяных компаний, в рамках которой месторождения с падающей добычей и высокой обводненностью продаются средним частным компаниям, позволяет сфокусироваться на крупных и перспективных проектах. Как отмечают эксперты, до санкций "РН-Краснодарнефтегаз" можно было бы оценить в пределах 100 миллионов долларов, но в связи с неопределенностями, связанными с международными ограничениями, он может стоить гораздо меньше. При этом частный игрок мог бы эффективнее доразработать данный актив.