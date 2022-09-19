МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Совет директоров сети магазинов фиксированных цен Fix Price приостановил действующую дивидендную политику и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год, компания возобновит выплаты по мере стабилизации ситуации с ограничениями, говорится в отчете Fix Price. Fix Price отчиталась о снижении прибыли в первом полугодии

В конце апреля компания сообщала, что совет директоров решил отложить выплату окончательных дивидендов за 2021 год на срок до одного года.

"В условиях сохраняющихся ограничений совет директоров Fix Price приостановил действующую дивидендную политику компании и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год на общую сумму 5,8 миллиарда рублей. Это вынужденная и временная мера, обусловленная внешними факторами", — приводятся в отчете слова гендиректора Fix Price Дмитрия Кирсанова.

При этом компания подчеркнула, что намерена возобновить выплату дивидендов по мере стабилизации ситуации.

Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии сократилась на 47,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 5,095 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в январе-июне выросла на 24,2%, до 131,788 миллиарда рублей. В частности, розничные продажи повысились на 25,4% — до 116,688 миллиарда рублей, оптовые — на 15,4%, до 15,1 миллиарда. Показатель EBITDA увеличился на 31,1% — до 25,991 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 19,7% против 18,7% за первое полугодие 2021 года.

Ритейлер Fix Price был основан в 2007 году. По состоянию на 30 июня 2022 года, компания управляла 5 267 магазинами в России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. По итогам 2021 года чистая прибыль сети по МСФО составила 21,4 миллиарда рублей, что на 21,7% больше, чем годом ранее.