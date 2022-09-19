МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Спрос на приставки PlayStation и Xbox вырос в России за год почти на 50%, он мог быть выше, однако ряд факторов "тормозят рост", сообщили РИА Новости в интернет-магазине Holodilnik.ru. Глава "АвтоВАЗа" спрогнозировал спрос на Lada в 2023 году

"Cпрос на приставки стабильно растет. Если брать август-сентябрь 2022 года к такому же периоду 2021 года, то рост приближается к 50%. Потенциально рост мог бы быть значительно больше, но есть несколько факторов, которые его останавливают", — отметил коммерческий директор компании Алексей Погудалов.

Так, по его словам, первым фактором является цена на данные приставки. Отмечается, что в федеральном ритейле она составляет от 66 до 80 тысяч рублей в зависимости от модификации, в то время как рекомендованная цена от Sony в 2021 году составляла 36 990 и 45 990 за версию без диска и с диском соответственно.

Второй фактор — насыщение рынка. "В Россию завезли большое количество консолей по схеме параллельного импорта. Одновременно с этим наблюдается тенденция продажи товара завезенного по "серым схемам", и конкурировать с такого рода продавцами классическому ритейлу достаточно сложно", — добавил Погудалов.

При этом третьим фактором является "не классическое" подключение, поскольку регистрация сейчас должна быть не на российский аккаунт, а оплата контента проводиться с карт других стран. В связи с этим клиенты опасаются, что купленная консоль не будет работать.

В начале марта Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России, включая консоли Xbox, игры, подписки и ПО для них. Sony в свете событий на Украине также приостановила деятельность на территории России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store.

При этом в конце месяца российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на рынок.