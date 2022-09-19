МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Wildberries ввел гарантийный взнос в размере десяти тысяч рублей при регистрации новых продавцов для борьбы с мошенничеством, сообщил корреспондент РИА Новости. Россиянам рассказали о новом способе защиты сбережений от мошенников

Так, при попытке зарегистрироваться в качестве продавца на площадке появляется объявление о "необходимости внести денежный гарантийный взнос" в размере десяти тысяч рублей. Отмечается, что в будущем появится возможность бесплатной идентификации через банки.

"Была введена дополнительная идентификация новых продавцов через банковские онлайн-сервисы. Но, к сожалению, она не показала свою эффективность: мошенники продолжают регистрироваться и подтверждать свои профили с помощью подложных персональных данных, поэтому мы были вынуждены отключить возможность идентификации через онлайн-сервисы. В настоящий момент доступна только опция внесения гарантийного платежа, она показывает высокую эффективность — сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю", — сказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Там подчеркнули, что Wildberries работает над новыми решениями для идентификации юридических лиц и предотвращения проникновения мошенников на онлайн-площадку.