МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Обороты малого и среднего бизнеса Москвы за восемь месяцев выросли на 33% к прошлому году, составив 2,55 триллиона рублей, сообщается на сайте мэра столицы. "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай

"Доля МСП в общем обороте торговли и услуг в августе этого года достигла 23,5%, в то время как годом ранее она была 21,8%. Всего за восемь месяцев обороты малого и среднего предпринимательства в Москве составили 2,55 триллиона рублей, что на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года", — приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Добавляется, что в августе объем продаж московских предпринимателей малого и среднего бизнеса составил 341,7 миллиарда рублей, а пик оборотов пришелся на июнь — 362,3 миллиарда рублей, что на 1,8% выше предыдущего месячного рекорда сентября 2021 года.

"По данным столичного департамента экономической политики и развития, лидером по оборотам традиционно является торговля, в ней представители МСП, на долю которых приходится почти 36% выручки, заработали за восемь месяцев 913 миллиардов рублей. Это на 28,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — дополняется в сообщении.

Среди прочих ниш упоминаются гостиницы и заведения общепита, получившие за восемь месяцев 287,3 миллиарда рублей, сфера культура и спорта, чей оборот составил 87,6 миллиарда рублей, и организации образования, заработавшие 30,3 миллиарда рублей. Транспортные и логистические компании нарастили оборот до 104,8 миллиарда рублей, компании строительной отрасли получили 61,9 миллиарда рублей выручки, а салоны красоты — 42,8 миллиарда рублей.