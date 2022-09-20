МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию, сократив срок доставки вдвое, сообщает пресс-служба маркетплейса. Стало известно, как H&M будет закрывать магазины в России

"Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая. Продавцы в Китае смогут сдавать свои товары в большинстве провинций Китая, а покупатели в России – получать их быстрее и в любом пункте выдачи Ozon. Средний срок доставки из Китая в Россию сократится в 2 раза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в России покупатели теперь смогут получить заказ более чем в 16 тысячах пунктах выдачи, а срок доставки — 14 дней без учета сборки у продавца. Ранее посылки можно было получать только через сторонние службы доставки.

"Теперь Ozon Global сопровождает отправление на всех этапах доставки из Китая в Россию, а статус каждой посылки клиент сможет отследить в личном кабинете. Среди ключевых удобств партнерской доставки для покупателей: одна из лучших цен на рынке за доставку, интерфейс для отслеживания заказов, клиентская поддержка Ozon Global", — добавляется в сообщении.

"Китайские товары пользуются высоким спросом – на них приходится около 90% от общей доли заказов Ozon Global. За счет улучшения сервиса мы планируем привлечь новых продавцов из Китая и расширить ассортимент в самых разных категориях – от электроники и бытовой техники для дома до одежды и товаров для детей", – приводятся в сообщении слова CEO Ozon Global Степана Гусамова.

Ozon Global – это часть Ozon по работе с международными продавцами и заказами товаров из-за рубежа. В 2021 году Ozon локализовал бизнес в Казахстане и Белоруссии – начал строить платформу маркетплейса и собственную логистическую инфраструктуру в этих странах. В 2022 году Ozon открыл представительство в Турции для расширения сотрудничества с локальными продавцами.