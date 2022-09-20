МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Британская косметическая сеть Lush закрыла больше половины своих магазинов в России, при этом в оставшихся распродают остатки запасов товаров, передаёт корреспондент РИА Новости. Стало известно, как H&M будет закрывать магазины в России

Так, например, был закрыт магазин в торговом центре "Атриум" в Москве с указанием, что на его месте скоро откроется "новый бренд", специализирующийся на украшениях. При этом магазин на столичной же Тверской улице продолжает работать.

"Больше половины магазинов сейчас закрыты. В тех, нескольких, что остались мы распродаёт остатки", — заявил один из сотрудников магазина.

Он также отметил, что поставок не было почти полгода, но пока нет понимания, возобновятся ли они или оставшиеся магазины также будут полностью закрыты.

В июле газета "Коммерсант" со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости сообщала о том, что компания планирует закрыть все свои магазины в России из-за проблем с поставками. До этого, 10 марта, Lush приостановила продажи онлайн и поставки в Россию.

Компания Lush, специализирующаяся на производстве свежей косметики ручной работы, была основана в 1995 году в Великобритании. Российское представительство Lush Russia было основано в 2002 году. Это эксклюзивный представитель бренда Lush в России.