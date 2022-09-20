ГОНКОНГ, 20 сен — ПРАЙМ. Китайский производитель электромобилей Zhejiang Leapmotor Technology хочет привлечь 1,03 млрд долларов США от IPO, старт которому был дан сегодня, свидетельствуют отчеты компании для регуляторов. Суда с сельхозпродукцией вышли из украинских портов, сообщили в Турции

Компания продает 130,82 млн акций в рамках сделки, которая станет крупнейшим IPO в Гонконге в 2022 году. Акции будут продаваться по цене в 48-62 гонконгских доллара, говорится в отчетах.

Тем временем принадлежащая девелоперу China Vanke группа Onewo Space-Tech Service, занимающаяся управлением недвижимостью, привлекает на рынке до 733 млн долларов США от IPO, запущенного в понедельник. Onewo надеялась привлечь 2 млрд долларов США, но позже сократила объем IPO.

Эти две сделки стали крупнейшими в Гонконге с февраля, и организаторы надеются, что позитивная реакция инвесторов приведет к новым IPO еще до конца года.

Однако в целом банкиры и юристы по-прежнему не верят в существенный рост активности на рынке IPO, поскольку в отношениях между США и Китаем сохраняется явная напряженность, российско-украинский конфликт продолжается, а инфляция в большинстве регионов мира остается стабильно высокой.

Ранее Leapmotor планировала привлечь 1,5 млрд долларов США, но сократила объем размещения после прохладной реакции со стороны инвесторов, как сообщали ранее источники Reuters.

IPO было поставлено на паузу пару недель назад, после первых встреч компании с потенциальными инвесторами, в то время как финансовые рынки демонстрировали волатильность, сообщили источники.

Исходя из индикативного ценового диапазона размещения, рыночная капитализация компании составит от 6,99 до 9,03 млрд долларов США.

Окончательная цена размещения акций должна быть определена в пятницу, а торги акциями должны начаться 29 сентября.

Leapmotor привлекла пять якорных инвесторов во главе с промышленными фондами Zhejiang и Jinhua, которые купят акции на сумму до 308,33 млн долларов США, говорится в отчетах.

Leapmotor выпускает четыре модели электромобилей, преимущественно для среднего и низкого ценового сегментов китайского массового рынка в диапазоне от 79 500 до 300 000 юаней (11 466,40 — 43 269,44 доллара США), сообщается на ее сайте и в проспекте эмиссии для Гонконгской фондовой биржи.

Согласно данным Ассоциации производителей пассажирских автомобилей Китая, за первые семь месяцев этого года компания заняла 12-е место по продажам среди всех местных производителей электромобилей, а ее рыночная доля составила 2,3%.

Согласно отчетам, большую часть выручки от размещения компания направит на финансирование исследований и разработок, а также на расширение производственных мощностей.