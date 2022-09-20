МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Название преемника McDonald's должно было отражать философию новой сети, объяснил на пресс-конференции гендиректор сети "Вкусно — и точка" Олег Пароев. "Вкусно – и точка" представит полное меню до конца года

"Мы по-прежнему считаем, что название удачное… Оно двигало само себя, двигало нас: мы не запустили еще ни одну рекламную кампанию в конце июня, а уже 48% населения знало о том, что McDonald's переназвался во "Вкусно — и точка", — сказал Пароев.

"Мы, когда выбирали название, понимали, что какое-бы мы не выбрали, на фоне McDonald's оно бы выглядело бледно. Наша задача была сделать так, чтобы название было виральное и двигало нас в будущее, отражая философию нашего бренда, сервиса и качества, которое мы представляем для наших гостей. Я считаю, что наш логотип и название отражает все то, чего мы хотели достичь", — добавил он.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".