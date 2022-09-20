МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев покинул пост генерального директора, сообщила пресс-служба застройщика.

Новым гендиректором назначен Иван Поландов. Зампред правления Сбербанка Златкис покидает свою должность

"Иван Поландов назначен на должность генерального директора. Ранее он занимал позицию первого заместителя генерального директора. Передав операционное управление бизнесом, Сергей Гордеев займется вопросами корпоративного управления и стратегического развития компании, в том числе новыми технологическими направлениями", – говорится в сообщении.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года, специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Гордееву принадлежит 59% акций компании.