МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, при необходимости может увеличить долю расчетов в юанях и дирхамах при экспортных поставках, сообщил генеральный директор группы Сергей Михайлов. Рубль стабилен к доллару и евро

"В принципе как запасные варианты расчета в других валютах — таких, как юань и дирхам (валюта ОАЭ — ред.), например – они у нас тоже частично присутствуют, и могут быть увеличены, если это понадобится", — сказал Михайлов в ходе онлайн-конференции.

Он пояснил, что основные экспортные направления для поставок продукции группы сейчас – Ближний Восток, Азия, Китай. "Естественным образом здесь меньше проблем, потому что у нас нет, например, какого-то экспорта в западные страны. А логистика стабилизировалась, но стала немножко дороже, потому что конкуренции стало поменьше, но сегодня работает", — добавил Михайлов.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.