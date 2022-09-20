МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российская "дочка" нидерландского пивоваренного концерна Heineken приступила к выпуску нескольких наименований безалкогольных газированных напитков из новой линейки, в ближайшее время планирует начать производство тоника, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Черкизово" не исключило рост доли расчетов за экспорт в юанях

"Производство Royal Cola и Tony Lemony уже началось, старт производства тоника Botanic Secret запланирован на ближайшее время", — сообщили в пресс-службе.

Компания выводит на рынок безалкогольных газированных напитков ряд новинок в различных категориях. В частности, ее портфель пополнится брендами Royal Cola, Tony Lemony, Botanic Secret и новыми вкусами энергетического напитка Solar Power.

В пресс-службе уточнили, что бренд Royal Cola имеет как классическую линейку Original, так и линейку Zero, которая не содержит сахара, а торговая марка Tony Lemony представлена двумя классическими вкусами — Orange (апельсиновый) и Lemon (лимон). "Указанные бренды являются локальными и были разработаны российской командой компании", — сообщили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что российская "дочка" Heineken — ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" ("ОПХ") — июле-августе зарегистрировала декларации о соответствии в отношении нескольких наименований безалкогольных ароматизированных среднегазированных напитков — "Роял Кола Зеро", "Роял Кола Ориджинал", "Тони Лемони Лимон" и "Тони Лемони Оранж".

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет около 82 тысяч человек. Компания 28 марта объявила, что уходит с российского рынка, а свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ.