МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы проверит законность наложения штрафов на американские компании Apple и Ookla за отказ локализовать данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде. Apple с октября повысит цены в App Store в некоторых странах

Мировой судья судебного участка Таганского района столицы 12 июля оштрафовал Apple на два миллиона рублей, в этот же день Ookla – компанию-владелицу сервиса Speedtest (одно из самых популярных в мире решений по оценке скорости интернета на различных устройствах) – на миллион рублей.

Судебные заседания назначены на 9.00 и 10.30 мск.

Как установила нижестоящая инстанция, вышеуказанные компании собирают персональные данные россиян, однако не хранят их в России.