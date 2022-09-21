МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,387 миллиарда долларов, сообщает компания. Народный банк Казахстана приостановил операции в банкоматах с картами "Мир"

Выручка снизилась на 19% — до 1,852 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA упал на 26% — до 1,215 миллиарда долларов, снижение обусловлено сокращением реализации золота и ростом показателя ТСС в расчете на унцию.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. По итогам 2021 года компания снизила производство золота на 2% — до 2717,4 тысячи унций (84,5 тонны).