МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Запасов товаров в России достаточно, их регулярно пополняют ритейлеры, при этом случаев отсутствия каких-либо полиций в регионах также не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Минпромторг заявил о негативном влиянии госрегулирования цен на экономику

"На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями… Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство совместно с федеральными ритейлерами на регулярной основе осуществляет мониторинг запасов всех социально значимых товаров.

Кроме того, налажены механизмы оперативного реагирования на сложные внешние условия, а торговые сети поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах и на складах.

В среду председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что отечественные торговые сети обладают достаточным запасом товаров для удовлетворения повышенного спроса, однако оснований для повторения мартовского ажиотажа нет.