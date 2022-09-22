СОЧИ, 22 сен — ПРАЙМ. Все ранее заявившиеся 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом с начала специальной операции на Украине, это оказало значительное влияние на доходную часть курортной гавани, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Юрий Владимиров. В Ростуризме заявили о важности круизной связки Дальнего Востока

"Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую", — сказал Владимиров.

Он отметил, что контракты с компаниями международных круизов, курсирующих в основном из Европы, составляли внушительную часть дохода сочинского морского порта, поэтому их уход — это дополнительная проблема по содержанию инфраструктуры морской гавани.

При этом на фоне спецоперации и закрытых аэропортов на юге России выросло число междугородних, так называемых каботажных перевозок, которые увеличили пассажиропоток на 70% за минувшее лето, добавил Владимиров. Влияние на рост числа пассажиров, по его данным, также оказал единственный в настоящее время крупный круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию. Невзирая на то, что путешествия на нем запустили лишь в середине лета, перевозчику удалось обслужить более 5 тысяч отдыхающих.