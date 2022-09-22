Чистая прибыль Polymetal по МСФО упала в первом полугодии на 48,1% – до 203 миллионов долларов
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ POLYMETAL ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛАСЬ НА 48,1%, ДО $203 МЛН — КОМПАНИЯ
https://1prime.ru/business/20220922/838210541.html
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ POLYMETAL ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛАСЬ НА 48,1%, ДО $203 МЛН — КОМПАНИЯ
https://1prime.ru/business/20220922/838210541.html
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