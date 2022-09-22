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2022
https://1prime.ru/business/20220922/838210631.html
В Polymetal решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
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Совет директоров Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании. "Совет директоров принял... ПРАЙМ, 22.09.2022
бизнес, новости, россия, дивиденды, polymetal
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Совет директоров Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год", — говорится в сообщении.