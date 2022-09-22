МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Совет директоров Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании. Стоимость золота опустилась ниже 1670 долларов за унцию

"Совет директоров принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год", — говорится в сообщении.