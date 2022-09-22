МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россияне с марта стали в два раза реже покупать компьютерные и мобильные игры, но на этом фоне вырос интерес к стриминговым платформам — на 40% год к году, показало совместное исследование МТС-банка и стриминговой платформы WASD, результаты которого есть у РИА Новости. В России появятся центры поддержки игровой индустрии

"По данным аналитиков МТС-банка, с марта 2022 года в 2 раза уменьшилось количество покупок компьютерных и мобильных игр. При этом средний чек на эти категории товаров вырос на 40%", — выяснили специалисты.

Аналитики связывают такое падение интереса с изменениями в правилах проведения оплаты в зарубежных онлайн-магазинах и на платежных сервисах. Россияне стали покупать игры через посредников и сторонние ресурсы, которые берут дополнительные комиссии.

Однако на фоне снижения интереса к покупке игр специалисты зафиксировали рост интереса к стриминговым платформам. "В частности, с марта по август 2022 года трафик площадок с геймерскими онлайн-трансляциями вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в сообщении.

В МТС-банке также отметили, что вырос и процент денежных пожертвований авторам контента: с марта по август 2022 года их количество выросло на 32%, а средний чек увеличился на 25%, до 360 рублей. Уточняется, что на стриминговой платформе WASD количество кликов на донатные сервисы выросло "в четыре раза, а заработок стримеров с платных подписок и рекламных интеграций вырос в семь раз".