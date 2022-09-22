МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania), сообщает в четверг издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники. Правительство завершает подготовку бюджета на три года

"Securing Energy for Europe, уже находящаяся под федеральной опекой, станет государственной собственностью. Компания с главным офисом в Берлине является дочерним предприятием российской государственной компании "Газпром", — пишет издание.

Между тем "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

Ранее правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ еще в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".

Также Германия приняла решение передать дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству ФРГ.