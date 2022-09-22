КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Все компании, кроме АФК "Система", завершили процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в кулуарах XIX Международного банковского форум. Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа не изменилась

Автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, стартовала с 15 августа: на счета их владельцев зачисляются акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснял ЦБ, компании обязаны были уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

"АФК "Система" единственная почему-то решила не ходить (в депозитарий за уведомлением – ред.). Все остальные прошли. Мы собирали информацию, отконвертировались. Есть программы, где, условно, выписывается 10 расписок на акцию, а есть, наоборот, на 10 акций выписывается одна расписка. В случае, когда на одну акцию выписывается одна расписка, могли образовываться дробные акции. Была дискуссия, обсуждалось, как технологически проводить, в итоге наша инфраструктура справилась", — сказала Курицына.

"Объемы расконвертированы все те, которые были в российском сегменте. Цифры очень разные… Для компаний это не так важно, эта процедура в основном предусматривалась, чтобы облегчить ситуацию держателям", — добавила она.