МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Toyota закрывает завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Volkswagen может закрыть заводы в Германии из-за проблем с газом

"Автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в Россию. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится", — пишет издание в пятницу. Уточняется, что площадка находилась в простое с начала марта.

Компания также оптимизирует деятельность московского офиса. По словам источников газеты, сотрудникам как завода, так и офиса будут предложены повышенные выплаты. Ряд из собеседников издания говорит о том, что они будут начинаться от 12 окладов.

В то же время для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится, так как компания продолжит оказывать послепродажное обслуживание, считают собеседники газеты. Работу дилерской сети это решение не также затрагивает.

Отмечается, что импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор приостановлен, при этом компания не уходит из страны.