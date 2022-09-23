МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Goldman Sachs снизил целевой показатель по ключевому индексу S&P 500 на конец 2022 года примерно на 16% до 3600 пунктов, в то время как ФРС США, похоже, не собирается отказываться от своей политики агрессивного повышения процентных ставок. Fitch подтвердило рейтинги крупнейших американских банков

Аналитики Goldman Sachs в заметке, опубликованной в четверг вечером, указали, что ожидаемый уровень процентных ставок центрального банка в настоящее время выше, чем предполагалось ранее, что и заставило Goldman понизить свой целевой показатель.

"Будущие тренды инфляции, экономического роста, процентных ставок, финрезультатов и оценок колеблются сильнее, чем обычно, с более широким разбросом потенциальных значений", — отметил аналитик Goldman Дэвид Костин.