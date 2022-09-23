МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, Минпромторг России и власти города прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в десяти банках

"Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербург. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети", — говорится в сообщении ведомства.

"Минпромторг России совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки", — добавляет пресс-служба Минпромторга.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.