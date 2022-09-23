МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса, пишет Forbes со ссылкой на источники. Облачные сервисы Yandex Cloud и "Яндекс 360" объединили в единую экосистему

"Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций "Яндекса" за переход в компанию и помощь в разделении активов. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к "Яндексу", и подтвердил источник, близкий к Кудрину. Глава Счетной палаты получит долю в "Яндексе" через опционы, уточнил источник, близкий к Кудрину", — говорится в статье.

Издание добавляет, также со ссылкой на источника, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, а остальные активы "Яндекса" должны будут остаться в России, и Кудрин якобы обещает помочь с этим разделением, за что ему и обещаны акции.

РИА Новости направило запросы в "Яндекс" и Счетную палату.

В конце июня в издании "Медуза" (признано в России иноагентом) появилось сообщение со ссылкой на источник, близкий к руководству "Яндекса", что акционеры рассматривают возможность приглашения Кудрина в руководство компании. Позже в тот же день в пресс-службе Счетной палаты сообщили РИА Новости, что Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, а в компании сообщили, что не знают о планах Кудрина стать их сотрудником.

Спустя два с половиной месяца это же издание снова подняло данную тему, написав о возможности прихода Кудрина в совет директоров компании. "Яндекс" тогда отказался комментировать публикацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что Кудрин якобы просил главу государства о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".