МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство AK&M присвоило наивысшую оценку отчету "Металлоинвеста" по устойчивому развитию, следует из сообщения железорудной компании. Рейтинговое агентство рассказало о ситуации в банковской отрасли России

"ESG-отчетность "Металлоинвеста" удостоена оценки RESG 1 в рейтинге агентства AK&M. Это соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах организаций", — сказано в сообщении.

Рейтинговое агентство отметило полноту и качество отчетности металлургической компании. В отчете об устойчивом развитии за 2021 год была представлена подробная информация о снижении вреда на окружающую среду, управления охраной труда и промышленной безопасностью.

"Высокую оценку экспертов получил раздел отчета, посвященный описанию деятельности компании по защите окружающей среды. Компания открыто раскрывает все показатели об оказываемой экологической нагрузке в регионах деятельности и о своих усилиях по ее минимизации", — добавляется в сообщении.

Согласно обновленной экологической программе "Металлоинвеста", на природоохранную деятельность в 2021 году компания направила 11,4 миллиарда рублей, снизив выбросы парниковых газов за два года на 16 миллионов тонн в перерасчете на эквивалент углекислого газа.

"Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого, по данным "БИР-Аналитика", — Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%). "Металлоинвест" в прошлом году увеличил выпуск железной руды на 0,8% — до 40,767 миллиона тонн.