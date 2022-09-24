МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В строительной отрасли в России сегодня сформирован большой потенциал для продолжения возведения запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России. Дальневосточная ипотека почти вдвое увеличила строительство жилья в регионе

"В отрасли сегодня сформирован значительный потенциал для продолжения строительства запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья. Благодаря поддержке президента и правительства России, активному сотрудничеству всех заинтересованных представителей стройкомплекса — органов власти, общественных организаций и профессионального строительного сообщества — создан задел для дальнейшей эффективной работы", — отметили, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Минстрой задержек с реализацией проектов в связи с частичной мобилизацией.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.