МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из России в Катманду. Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией

Он напомнил, что авиасообщение было прервано в 2004 году.

"В 2004 году причина прекращения полетов "Аэрофлота" была в основном экономическая, потому что летать в Катманду было невыгодно, так как рейсов было меньше. Но ситуация полностью изменилась. В постпандемийный период все сейчас набирает обороты, особенно международный туризм", — заявил посол.

Он отметил, что все больше людей хотят посетить Непал, среди них множество российских туристов.

"С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал — это центр Азии. Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу "Аэрофлот" поработать над возобновлением рейсов в Катманду. Со своей стороны я также сделаю для этого все, что в моих силах", — отметил дипломат.

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