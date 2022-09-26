МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Сто предприятий Узбекистана до конца года разместят свою продукцию на платформе Alibaba в интернете, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Wildberries ввел гарантийный взнос при регистрации продавцов

В рамках соглашения между агентством продвижения экспорта при МИВТ и Alibaba Group 70 предприятий-экспортеров Узбекистана зарегистрировали свою продукцию на всемирно известном маркетплейсе, и они уже экспортировали через онлайн-платформу продукцию на 67,1 миллиона долларов.

"С каждым днем присутствие узбекских экспортёров и производителей на данной площадке расширяется, и уже к концу 2022 года планируется довести их количество до 100", — отметили в публикации на официальном сайте ведомства, добавив, что среди предприятий – производители свежих и сушеных фруктов и овощей, готовой текстильной и иной продукции, компании, оказывающие туристические услуги.

На платформе Alibaba также был запущен постоянно действующий национальный павильон Узбекистана, где разместилось более 100 наименований самой качественной и популярной продукций трех основных отраслей страны – текстильной, сельскохозяйственной, пищевой промышленности, уточнили в пресс-службе. А до конца года количество товарных позиций планируется увеличить до трехсот за счет открытия новых отраслевых разделов — электротехники, мебели и фурнитуры, кожевенно-обувной продукции, спорттоваров, детских игрушек, добавили в МИВТ.