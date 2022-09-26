МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В понедельник компания Apple Inc сообщила, что будет производить свой новейший iPhone 14 в Индии. Технологический гигант переносит часть своего производства из Китая. Apple с октября повысит цены в App Store в некоторых странах

Компания представила флагманский iPhone 14 на мероприятии в начале этого месяца, где основное внимание было уделено повышению безопасности, а не новым ярким техническим характеристикам, за исключением новых часов, ориентированных на туристов и экстремалов.

"В новой линейке iPhone 14 представлены принципиально новые технологии и важные функции безопасности. Мы рады, что iPhone 14 будет производиться в Индии", — говорится в заявлении Apple.

Аналитики J.P.Morgan ожидают, что Apple перенесет около 5% производства iPhone 14 с конца 2022 года в Индию, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире после Китая.

К 2025 году Apple может производить каждый четвертый iPhone в Индии, уточнили аналитики JPM в своей заметке на прошлой неделе.