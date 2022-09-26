ТАШКЕНТ, 26 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО "Узбекнефтегаз" на уровне "BB-" со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба узбекского холдинга. Роснедра и Узбекистан подписали программу сотрудничества в области геологии

"Агентство Fitch Ratings подтвердило международный кредитный рейтинг АО "Узбекнефтегаз" на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В качестве ключевых факторов своей оценки агентсво указало "прочные связи "Узбекнефтегаза" с государством", добавляет холдинг.

В сентябре 2021 года "Узбекнефтегаз" сообщил, что впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги "BB-" со стабильным прогнозом, также американская DeGolyer & MacNaughton провела аудит запасов, а Ernst & Young — финансовой отчетности"Узбекнефтегаза" на период 2017-2020 годов. Спустя два месяца компания разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 0,5%, до 26,078 миллиарда кубометров, нефти — выросла на 9,3%, до 383,4 тысячи тонн.