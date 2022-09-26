МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Московская биржа объявила о проведении дискретных аукционов по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" после их падения более чем на 20% в начале торгов, сообщается на сайте торговой площадки. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров акций "Новатэка" и "Газпрома"

Торги ценными бумагами "Сургутнефтегаза" переведены в режим дискретного аукциона с 13.22 по московскому времени.

Префы "Сургутнефтегаза" на 13.22 по московскому времени падали на 19,9% — до 20,1 рубля.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.