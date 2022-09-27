МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Росприроднадзор возобновит проведение плановых проверок бизнеса в 2023 году, но только в отношении объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, рассказала в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова. "Газпром нефть" и Росприроднадзор запустят сервис проверок с применением AR

В марте Росприроднадзор приостановил плановые проверки бизнеса до конца 2022 года с целью поддержать российскую экономику и снизить нагрузку на предпринимателей.

"Эту работу (плановые проверки в 2023 году – ред.) планируем исключительно в прогнозной рамке высокого и чрезвычайно высокого риска. Соответствующий доклад Минэкономразвития, насколько я понимаю, уже поддержан правительством. Уже сейчас совершенно точно ясно, что никакого избыточного внимания со стороны контролеров бизнес не ощутит. Плановые проверки в разумных пределах будут, но, если нас попросят продлить мораторий, мы поддержим", — сказала Радионова.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, предложил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса. По его мнению, должен быть рискоориентированный подход.

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