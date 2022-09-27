МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ГИБДД начинает применять дорожные камеры для обнаружения незаконно выданных диагностических карт, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-центр МВД. Эксперт назвал явные признаки того, что ваш смартфон взломали

Карты будут оформляться по итогам прохождения техосмотра в информационной системе ЕАИСТО МВД. В полиции заявили, что решения об их аннулировании подтверждаются "необходимыми доказательствами", в том числе анализом записей камер видеонаблюдения, согласно которым автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта техосмотра. Фото машины и технического эксперта на пункте ТО обязательны; но некоторые фирмы оформляют карты на машины без посещения пунктов при помощи фотомонтажа. Если проверка выявит нарушения, карта будет аннулирована.

Инспекторы также применяют данные Ространснадзора для выявления поддельных техосмотров. Ведомство заявило, что по запросу МВД предоставляет информацию о местонахождении в определенный период автобуса либо грузового транспортного средства, перевозящего опасные грузы, на основании данных ГЛОНАСС.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ведомства, с начала года было аннулировано более 25 тысяч диагностических карт.

В марте в МВД говорили, что пока не планируют использовать дорожные камеры, чтобы штрафовать автомобилистов за езду без техосмотра. В этом месяце в России вступили в силу новые поправки в КоАП, согласно которым штраф за управление автомобилем без оформленной диагностической карты повышается до 2 тысяч рублей. Инспекторы могут выписывать постановление за езду без техосмотра не более одного раза в сутки.