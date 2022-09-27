ТОКИО, 27 сен — ПРАЙМ. Японская компания Isuzu Motors рассматривает возможность окончательного прекращения производства грузовых автомобилей в России, поскольку возобновление работы завода там затруднительно, пишет издание "Иомиури" со ссылкой на источники в автоконцерне. Минпромторг подтвердил прекращение деятельности Toyota в России

"На фоне ситуации вокруг России и Украины наблюдались проблемы с поставками комплектующих, и местный завод остановил производство. Предполагается, что возобновление работы является затруднительным, и компания будет пересматривать производственную систему", — отмечается в статье газеты.

Производственные мощности Isuzu Motors расположены в Ульяновске и были приостановлены в марте.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РИА Новости также сообщали, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, и министерство и власти города прорабатывают возможные сценарии развития площадки. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода — невозможность поставок необходимых комплектующих. Производство на площадке было приостановлено с 4 марта.

Вместе с этим Toyota планирует оптимизировать и реструктурировать свою деятельность в Москве для продолжения обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.