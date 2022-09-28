МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ вновь рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на штрафы для поставщиков за несвоевременное или неполное выполнение заказов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Российские ретейлеры сообщили о достаточном уровне запасов товаров

"Минпромторг России находится в постоянном взаимодействии с производственным и торговым бизнесом, с момента начала пандемии в 2020 году эта работа стала еще более интенсивной… В нашей рекомендации введения моратория на штрафы для поставщиков новаций нет: мы периодически напоминаем участникам рынка, что работать нужно сообща и слаженно", — приводятся в сообщении слова статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Он также отметил, что в экономических условиях последних 2-3 лет, которые характеризуются в том числе нарушениями ранее выстроенных логистических цепочек, министерство продолжает обращать внимание торговых сетей и поставщиков на необходимость взвешенно и кропотливо подходить к вопросам выполнения условий договора поставок товаров. РИА Новости направило запрос во все крупные торговые сети.

В марте Минпромторг уже направлял в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей России рекомендации по работе с поставщиками в новых сложившихся условиях. Предлагалось объявить мораторий на штрафы для поставщиков, которые в настоящее время не могут в полной мере выполнять обязательства по заключенным договорам, однако "прилагают все усилия к минимизации рисков для обеих сторон, а также находятся в нормальном рабочем взаимодействии". Кроме того, Минпромторг рекомендовал "максимально оперативно" согласовывать с поставщиками все изменения договорных отношений. Мишустин назвал опору российской экономики в условиях санкций

Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам, уточнив, что рекомендация "носит устный характер" и дана в связи с возможными перебоями в логистике из-за объявленной частичной мобилизации.

При этом исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков заявил газете, что уже сейчас производители сообщают об увеличении объемов заказов со стороны некоторых торговых сетей на 10–20%, а возникшие после пандемии и специальной военной операции на Украине проблемы никуда не исчезли. А руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что оформить мораторий стоит через подписание соглашений между профильными ассоциациями и предотвратить ретроспективное выставление санкций по прошествии значительного времени.