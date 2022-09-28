ЛИПЕЦК, 28 сен ПРАЙМ. Серийное производство легковых электромобилей российского бренда Evolute запущено на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, передает корреспондент РИА Новости. Минпромторг рассказал об интересе иранского автоконцерна в российском рынке

Речь идет о седане i-Pro. Электромобиль оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт, запасом хода в 420 километров. Мощность электродвигателя 150 лошадиных сил и крутящим моментом 260 Нм. Официальные дилеры начнут прием заказов на седан уже в октябре этого года, уточнили в пресс-службе бренда.

"Сегодня мы запускаем первое в России серийное производство высокотехнологичных электромобилей Evolute. Эволюция — основа развития жизни и всех процессов на нашей планете. Переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к электротранспорту с нулевыми выбросами СО2 является ярким примером смены парадигм в энергетике и транспорте", — отметил управляющий партнер "Моторинвеста" Андрей Резников.

В пресс-службе Evolute также рассказали, что до конца года линейку пополнят электрические кроссоверы i-Joy и минивэн i-Van, в 2023 году планируется выпуск кросс-купе i-Jet.

"Сегодня перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с государственной поддержкой. Сегодня сделан еще один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые (как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ) будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости", — добавил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Завод "Моторинвеста" — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. На первом этапе развития проекта будет производиться крупноузловая сборка, в перспективе — производственный цикл будет включать сварку, окраску, сборку (CKD). Для Липецкой области предприятие станет одним из крупнейших работодателей в регионе, к производству будет привлечено более 2000 новых сотрудников.

Согласно планам компании, до конца 2022 года на заводе планируется выпустить 2000 электромобилей.