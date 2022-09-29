МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Риккардо Орчел и Джакомо Байзини покидают cовет директоров Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл"), решение вступает в силу с настоящего момента, следует из сообщения компании. В Polymetal решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

"Я очень признателен Джакомо и Риккардо за их ценный вклад в развитие компании и корпоративного управления. В кратчайшие сроки мы планируем начать поиск новых кандидатов на замену уходящим директорам" — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Виталия Несиса.

Орчел занимал пост старшего независимого директора, а также являлся председателем совета директоров с 21 марта 2022 года. Байзини был независимым директором и не являлся исполнительным лицом компании, был назначен в январе 2018 года.

На данный момент в совет директоров входят: главный исполнительный директор группы Виталий Несис, директор Константин Янаков, а также независимые директора Евгений Коноваленко, Стивен Дашевский, Жанат Бердалина и Пол Остлинг, которые не являются исполнительными лицами компании.

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") зарегистрирована на острове Джерси. Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. Акции "Полиметалла" торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра "Астана" — Astana International Exchange (Казахстан). Владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития.

Чистая прибыль Polymetal Int по МСФО в первом полугодии 2022 года сократилась на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 203 миллионов долларов.