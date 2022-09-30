МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Foreign Policy: Китай тайно свергает доллар США

"Министерство культуры и туризма Китая объявило 16 сентября о начале открытых консультаций по проекту изменений к "Положениям по регулированию приграничного туризма" с привлечением министерства иностранных дел, министерства общественной безопасности, главного таможенного управления, национальной миграционной администрации и других ведомств для того, чтобы стимулировать развитие приграничного туризма и усовершенствовать управление в области приграничного туризма", — сказал Чжан Ханьхуэй.

По словам посла, документ направлен на усовершенствование планирования дальнейшего строительства приграничных городов и регулирования рынка туристических услуг в приграничных районах.

"В настоящее время открытые консультации по этому вопросу продолжаются, в итоге соответствующие инструкции будут официально опубликованы", — рассказал дипломат.

Пандемия коронавируса продолжается, и трансграничный туризм в мире находится на спаде, считает посол.

"Однако работники туристической отрасли в Китае и России с полной самоотдачей и высоким профессионализмом работают над тем, чтобы повышать качество своих туристических продуктов, делать туристический рынок более упорядоченным с тем, чтобы предложить туристам более качественный сервис, когда по окончании пандемии взаимные поездки возобновятся. Это также закладывает надежную основу для более быстрого возрождения отрасли в будущем и для повышения качества практического сотрудничества между двумя странами", — резюмировал Чжан Ханьхуэй.