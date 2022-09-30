МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рынок пищевой упаковки в РФ к концу 2025 года может достигнуть 1,7 триллиона рублей, в том числе до половины его объема может занять экологичная продукция, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка. В ресторанах "Вкусно — и точка" в ноябре появится брендированная упаковка

"По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 триллиона рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас объем рынка оценивается в 1,3 триллиона рублей, при этом до 80-85% выпуска приходится на отечественные предприятия: в частности, из картона и бумаги производится 36% продукции, на полимеры приходится 38%, жестяная и алюминиевая продукция занимают 10%, а стекло — 12%. В свою очередь экологичная упаковка должна быть не только безопасной для продуктов, но и пригодной для вторичной переработки и повторного использования, а также обладать способностью к биоразложению.

В банке подчеркивают, что крупнейшие производители молочной продукции в РФ не испытывают дефицита упаковочных материалов, несмотря на приостановку работы на территории страны ряда предприятий, производивших тетрапак, гофроупаковку и полимеры. Более того, рынок упаковки в последующие два года, с 2023 по 2025 годы, будет иметь устойчивую тенденцию к росту: ключевыми факторами станут активизация импортозамещения, а также рост производства на 8-10% в год упаковки для пищевых продуктов.

Что касается экоупаковки, продолжили в пресс-службе, то этот относительно новый в РФ сегмент рынка будет формироваться в рамках механизма расширенной ответственности производителей. "Перенос ответственности по утилизации на производителей упаковки станет стимулом для изменения компонентного состава при ее производстве. Процесс потребует от производителя новых современных упаковочных решений", — указывают в РСХБ.

Для перепрофилирования и модернизации мощностей отрасли, по оценке центра макроэномического анализа и регионального прогнозирования РСХБ, потребуется более 30 миллиардов рублей в год.