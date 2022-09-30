МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Глава Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг объявил о плане реорганизации команд внутри компании и о приостановке найма новых сотрудников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"По словам Цукерберга, чтобы впервые с основания компании в 2004 году значительно сократить бюджет, компания заморозит найм и реструктурирует некоторые команды, чтобы уменьшить расходы и пересмотреть приоритеты", — говорится в сообщении. Глава Meta* также заявил, что штат компании в 2023 году, вероятно, будет меньше, чем в этом.

Цукерберг добавил, что Meta* будет сокращать бюджет большинства команда, индивидуальным коллективам необходимо будет самим решить вопрос с изменением количества штата, отмечают источники агентства. Это может означать, что должности ушедших или переведенных в другие команды сотрудников не будут восполняться.

"Я надеялся, что экономика к этому времени… стабилизируется. Но, исходя из того, что мы видим, это не так, поэтому мы должны быть более консервативными при планировании", — цитирует агентство Цукерберга.

Акции Meta* по итогам торгов четверга упали в цене на 3,7%. После закрытия основных торгов бумаги дорожают на 0,4%.

Компания Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская организация) 28 октября объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений изменены не будут.

* Запрещенная в России как экстремистская организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской